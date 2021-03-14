مونبيلييه يعود ويتعادل مع نيم اولمبيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

ضمن فعاليات الجولة 29 من منافسات الدوري الفرنسي " ​الليغ1​ "، اخفق فريق ​نيم اولمبيك​ بتحقيق الفوز بهدف يتيم ليسقط في فخ التعادل الايجابي 1 - 1 امام فريق ​مونبيلييه​ الذي تعادل بالدقائق الحاسمة في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب ديس كوستيريس بحضور جماهيري محدود بسبب انتشار ​فيروس كورونا​.



وبالعودة الى الشوط الاول، حاول اصحاب الارض تسجيل هدف مبكر لكن لاعبو مونبيلييه لم يرضوا بذلك وحاولوا اخذ المبادرة لكن دون اي تغيير بالنتيجة السلبية التي انهى بها الشوط.

وفي الشوط الثاني، حاول الضيوف كثيراً لكنهم اخفقوا بذلك، وسرعان ما استفاد نيم اولمبيك من ذلك وسجلوا هدف في الدقيقة 64 عن طريق لاعبه موسى كوني لكن الضيوف لم يستسلموا وفي الدقيقة 79 سجلوا هدف التعادل عن طريق اللاعب أندي ديلور لينتهي اللقاء بنتيجة 1 - 1.