برايتون يتألق ويزيد من معانات ساوثامبتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

ضمن فعاليات الجولة 28 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " ​البريمييرليغ​ "، حقق نادي ​برايتون​ فوزاً مهماً امام ​فريق ساوثامبتون​ وبواقع 2 - 1 خارج الديار في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب سينت ماري بغياب الجماهير بسبب انتضار ​فيروس كورونا​ الخطير.



ففي الشوط الاول، أكمل مدافع برايتون، لويس دانك التفنن بتسجيله الاهداف مهدياً التقدم لفريقه في الدقيقة 16 قبل أن يعادل لاصحاب الارض القناص تشي آدمز في الدقيقة 27 لينتهي النصف الاول من اللقاء بالتعادل الايجابي 1 - 1.

وفي الشوط الثاني، بسط اصحاب الارض السيطرة في الدقائق الخمسة الاولى لكن دون تسجيل اهداف قبل ان ينتفض مجدداً الضيوف ويفرضوا ايقاعهم وفي الدقيقة 56 اتى هدف برايتون الثاني، عن طريق اللاعب لياندرو ​تروسارد​ ليمنح فريقه الفوز 2 - 1 بعد اداء مميز.