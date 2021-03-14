تنس دبي :  نيشيكوري يتغلب على أوبليكا ويواجه غوفين في الدور الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

انطلقت اليوم بطولة ​سوق دبي الحرة لتنس الرجال​ والتي تستمر لغاية 20 آذار/مارس وبمشاركة 7 من قائمة العشرين بحسب التصنيف العالمي للتنس.



وسجل اليوم الأول فوز الياباني ​كي نيشيكوري​ المصنف 40 عالمياً على الأميركي ​ريلي أوبليكا​ المصنف 39 عالمياً وذلك ب يمجموعتين مقابل واحدة وبواقع (3-6، 6-3، 6-4)، ليكون على موعد مع المصنف الخامس في البطولة و14 عالمياً، البلجيكي دايفيد غوفين.

وعانى نيشيكوري المصنف الرابع عالميا سابقا من عدة نكسات خلال مسيرته بسبب المرض والإصابة إذ خضع بعد خسارته في الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة في 2019، لعملية جراحية في المرفق للمرة الثانية ثم في عام 2020 وبعد عام من الخروج من المباراة لعب أربع بطولات فقط، فاز باثنين منها.

وفي هذا الموسم خسر نيشيكوري جميع مبارياته في كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين ثم مباراته في الدور الأول في ​بطولة أستراليا المفتوحة​، لكن الأمور شهدت تحسنًا في وقت سابق من هذا الشهر عندما وصل إلى ربع النهائي في ​بطولة روتردام​.