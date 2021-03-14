الجليل يجرد الوحدات من لقبه ويتوج بطلاً لدرع الاتحاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

فجر ​الجليل​ الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء مفاجأة وتوج بطلا لدرع الاتحاد الأردني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعد فوزه على حامل اللقب ​الوحدات​ بركلات الترجيحية 6-5 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 1-1 .



و افتتح التسجيل للوحدات اللبناني ​أحمد زريق​ بعد 37 ثانية فقط على صافرة البداية وحقق التعادل للجليل ​سليمان أبو زمع​ في الدقيقة 21 من ضربة جزاء وظل التعادل سيد الموقف حتى الصافرة الأخيرة ليحتكم الفريقان الى ضربات الجزاء.

وخلت المباراة من مراسم الاحتفال تعاطفا مع مرضى كورونا الذين توفوا في حادثة مستشفى السلط الحكومي .