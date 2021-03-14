تسجيل إصابة بفيروس كورونا في صفوف الترجي قبل مواجهة الزمالك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

أعلن ​الترجي التونسي​ عن إصابة لاعب وسط الفريق ​فادي بن شوق​ بفيروس كورونا وذلك بعد صدور نتيجة تحاليل اللاعبين.



وجاءت بقية تحاليل المجموعة سلبية قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة ​الزمالك​ المصري الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا علما ان مواجهة الذهاب انتهت بفوز الترجي بنتيجة 3-1 .

كما شهدت قائمة لاعبي الترجي غياب لاعب الوسط ​غيلان الشعلالي​ بسبب الاصابة .

وضمت القائمة التي اعلنها معين الشعباني المدير الفني للفريق كل من :

حراسة المرمى: معز بن شريفية – ​فاروق بن مصطفى​ – محمد صديق دبشي – وسيم كاروي. خط الدفاع: ​حمدي النقاز​ – محمد أمين المساكني – إلياس شتي – محمد أمين بن حميدة – حسين ربيع – عبد القادر بدران – محمد علي يعقوبي – خليل شمام. خط الوسط: ​فوسيني كوليبالي​ – سيدريك جبو – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيث – ​أنيس البدري​ – حمدو الهوني – علاء الدين مرزوقي – عبد الرحمن مزيان. خط الهجوم: خالد عبد الباسط – طه ياسين الخنيسي – ويليام توجوي – نسيم بن خليفة.