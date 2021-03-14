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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل إصابة بفيروس كورونا في صفوف الترجي قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021
أعلن الترجي التونسي عن إصابة لاعب وسط الفريق فادي بن شوق بفيروس كورونا وذلك بعد صدور نتيجة تحاليل اللاعبين.
وجاءت بقية تحاليل المجموعة سلبية قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك المصري الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا علما ان مواجهة الذهاب انتهت بفوز الترجي بنتيجة 3-1 .
كما شهدت قائمة لاعبي الترجي غياب لاعب الوسط غيلان الشعلالي بسبب الاصابة .
وضمت القائمة التي اعلنها معين الشعباني المدير الفني للفريق كل من :
حراسة المرمى: معز بن شريفية – فاروق بن مصطفى – محمد صديق دبشي – وسيم كاروي. خط الدفاع: حمدي النقاز – محمد أمين المساكني – إلياس شتي – محمد أمين بن حميدة – حسين ربيع – عبد القادر بدران – محمد علي يعقوبي – خليل شمام. خط الوسط: فوسيني كوليبالي – سيدريك جبو – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيث – أنيس البدري – حمدو الهوني – علاء الدين مرزوقي – عبد الرحمن مزيان. خط الهجوم: خالد عبد الباسط – طه ياسين الخنيسي – ويليام توجوي – نسيم بن خليفة.