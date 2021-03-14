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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يتلقى صفعة جديدة من مارسيليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021
اكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ادارة فريق مانشستر يونايتد الانكليزي تلقت ضربة غير متوقعة، حيث نجحت ادارة فريق مارسيليا الفرنسي في خطف كشاف اليونايتد المميز ماتيو سيكينغر للعمل في صفوفه، ليكمل براعته في خطف كشافي المانيو كما فعل مع الكشافيين دايفيد فريو وعمر سكولا.
وكان سيكينغر قد امضى 5 سنوات في مانشستر يونايتد، واتى بالعديد من المواهب إلى أكاديمية النادي، قبل ان يحصل على ترقية مؤخرًا ليعمل مع الفريق الأول الى جانب المدرب أولي غونار سولسكاير.