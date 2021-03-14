مانشستر يونايتد يتلقى صفعة جديدة من مارسيليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

اكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ادارة فريق مانشستر يونايتد الانكليزي تلقت ضربة غير متوقعة، حيث نجحت ادارة فريق ​مارسيليا​ الفرنسي في خطف كشاف اليونايتد المميز ​ماتيو سيكينغر​ للعمل في صفوفه، ليكمل براعته في خطف كشافي المانيو كما فعل مع الكشافيين دايفيد فريو وعمر سكولا.



وكان سيكينغر قد امضى 5 سنوات في مانشستر يونايتد، واتى بالعديد من المواهب إلى أكاديمية النادي، قبل ان يحصل على ترقية مؤخرًا ليعمل مع الفريق الأول الى جانب المدرب ​أولي غونار سولسكاير​.