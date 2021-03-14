بطولة الشباب: الانصار في الصدارة تعادل النجمة وانتصار العهد 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

ضمن منافسات الأسبوع الخامس خلال فعاليات ​بطولة لبنان للشباب​ لكرة القدم (دون 20) عاماً، بعد توقف دام حوالي شهرين بسبب جائحة ​كورونا​. حافظ فريق ​الانصار​ على صدارته بفوزه على ​الراسينغ​ 7 - 1 على ملعب ​العهد​.



سجل للأنصار سيزار أبي شقرا (6، 26، 43) وحسين صوان (71، 85) وجوزيف عقل (45) وأحمد حامد (20). وللراسينغ فؤاد الصايغ (57).

وتعادل ​النجمة​ مع ​التضامن صور​ 2-2 على ملعب عنقون البلدي. ليحتل التضامن صور المركز الثاني برصيد 13 نقطة والنجمة ثالثا (11)، في حين فاز فريق العهد بنتيجة 8 - 1 امام فريق اتلتيكو.

وعلى ملعب الشرق، فاز ​البرج​ على ​الحكمة​ بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد صالح (24) وكريم اللاظ (38) وحسين سعادة (88). ورفع البرج رصيده الى 10 نقاط في المركز الرابع، بدوره فاز الإصلاح البرج الشمالي على الأهلي صيدا2-1 على ملعب أنصار في الجنوب، وفي السياق عينه، فاز الأخاء الأهلي عاليه على الإرشاد شحيم 2-0 على ملعب الأنصار.