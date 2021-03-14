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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بطولة الشباب: الانصار في الصدارة تعادل النجمة وانتصار العهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021
ضمن منافسات الأسبوع الخامس خلال فعاليات بطولة لبنان للشباب لكرة القدم (دون 20) عاماً، بعد توقف دام حوالي شهرين بسبب جائحة كورونا. حافظ فريق الانصار على صدارته بفوزه على الراسينغ 7 - 1 على ملعب العهد.
سجل للأنصار سيزار أبي شقرا (6، 26، 43) وحسين صوان (71، 85) وجوزيف عقل (45) وأحمد حامد (20). وللراسينغ فؤاد الصايغ (57).
وتعادل النجمة مع التضامن صور 2-2 على ملعب عنقون البلدي. ليحتل التضامن صور المركز الثاني برصيد 13 نقطة والنجمة ثالثا (11)، في حين فاز فريق العهد بنتيجة 8 - 1 امام فريق اتلتيكو.
وعلى ملعب الشرق، فاز البرج على الحكمة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد صالح (24) وكريم اللاظ (38) وحسين سعادة (88). ورفع البرج رصيده الى 10 نقاط في المركز الرابع، بدوره فاز الإصلاح البرج الشمالي على الأهلي صيدا2-1 على ملعب أنصار في الجنوب، وفي السياق عينه، فاز الأخاء الأهلي عاليه على الإرشاد شحيم 2-0 على ملعب الأنصار.