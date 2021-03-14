إل مايسترو يقود التعاون السعودي حتى نهاية الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

اعلن نادي ​التعاون​ السعودي تعاقده رسميا مع المدرب البريطاني ​نيستور إل مايسترو​ لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري خلفا للفرنسي ​باتريس كارتيرون​ الذي تم انهاء عقده بالتراضي وانتقل لتدريب ​الزمالك​ المصري.



واشار التعاون في بيان نشره على حساب النادي على تويتر : "وقعت إدارة النادي رسميًا مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو (38 عامًا)، لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي".

واضاف ان المدرب الوطني ​عبد الله عسيري​ يقود تدريبات التعاون استعدادا لمواجهة ​القادسية​ غدا في ربع نهائي ​كأس خادم الحرمين الشريفين​ لحين انتهاء فترة حجر المدرب البريطاني .