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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إل مايسترو يقود التعاون السعودي حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021
اعلن نادي التعاون السعودي تعاقده رسميا مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تم انهاء عقده بالتراضي وانتقل لتدريب الزمالك المصري.
واشار التعاون في بيان نشره على حساب النادي على تويتر : "وقعت إدارة النادي رسميًا مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو (38 عامًا)، لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي".
واضاف ان المدرب الوطني عبد الله عسيري يقود تدريبات التعاون استعدادا لمواجهة القادسية غدا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لحين انتهاء فترة حجر المدرب البريطاني .