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إل مايسترو يقود التعاون السعودي حتى نهاية الموسم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

اعلن نادي ​التعاون​ السعودي تعاقده رسميا مع المدرب البريطاني ​نيستور إل مايسترو​ لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري خلفا للفرنسي ​باتريس كارتيرون​ الذي تم انهاء عقده بالتراضي وانتقل لتدريب ​الزمالك​ المصري.

واشار التعاون في بيان نشره على حساب النادي على تويتر : "وقعت إدارة النادي رسميًا مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو (38 عامًا)، لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي".

واضاف ان المدرب الوطني ​عبد الله عسيري​ يقود تدريبات التعاون استعدادا لمواجهة ​القادسية​ غدا في ربع نهائي ​كأس خادم الحرمين الشريفين​ لحين انتهاء فترة حجر المدرب البريطاني .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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