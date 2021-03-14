- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هدف غوميز في مرمى الوحدة الاجمل في الجولة 23 من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021
فاز الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم الهلال السعودي بأجمل هدف في الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين متفوقا على هدف لاعب الفتح مراد باتنا في مرمى الباطن وهدف لاعب القادسية ليك جيمس في مرمى العين .
وحصد هدف غوميز نسبة 56.3% من إجمال أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي أطلقته اللجنة الفنية للدوري السعودي للمحترفين عبر الحساب الرسمي للبطولة على تويتر .
وحل مراد باتنا في المركز الثاني بعد احرازه 38.3% من الأصوات بينما جاء في المركز الثالث هدف ليك جيمس حاصدا نسبة 5.3% من الأصوات.
يذكر أن غوميز يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 18 هدفا بفارق 3 اهداف عن لاعب الباطن فابيو ابرو ملاحقه المباشر .