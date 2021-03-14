هدف غوميز في مرمى الوحدة الاجمل في الجولة 23 من الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

فاز الفرنسي ​بافيتيمبي غوميز​ نجم ​الهلال​ السعودي بأجمل هدف في الجولة الـ23 من ​دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين​ متفوقا على هدف لاعب الفتح ​مراد باتنا​ في مرمى الباطن وهدف لاعب القادسية ​ليك جيمس​ في مرمى ​العين​ .



وحصد هدف غوميز نسبة 56.3% من إجمال أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي أطلقته اللجنة الفنية للدوري السعودي للمحترفين عبر الحساب الرسمي للبطولة على تويتر .

وحل مراد باتنا في المركز الثاني بعد احرازه 38.3% من الأصوات بينما جاء في المركز الثالث هدف ليك جيمس حاصدا نسبة 5.3% من الأصوات.

يذكر أن غوميز يتصدر قائمة هدافي ​الدوري السعودي​ للمحترفين هذا الموسم برصيد 18 هدفا بفارق 3 اهداف عن لاعب الباطن فابيو ابرو ملاحقه المباشر .