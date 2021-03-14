شكرا لقرائتكم خبر عن الدنماركية تينا لوند تفوز ببطولة دبي الدولية لقفز الحواجز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توجت الفارسة الدنماركية تينا لوند، على صهوة جوادها «كاراللو» بكأس بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز من فئة نجمتين، التي نظمها نادي دبي للفروسية على ميدان مركز الإمارات للفروسية، في الفترة من 11 حتى 13 مارس الحالي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية ورعاية لونجين.

وتابع فعالياتها حمد الشامسي، مدير مركز الفروسية، وقال: «على الرغم من تحديات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية، نجح مركز الفروسية واللجان المنظمة في تقديم البطولة على أكمل وجه، بتعاون اتحاد الفروسية ورعاية لونجين، وحافظت البطولة على اجتذاب كثيرين من فرسان القفز وخيولهم من مختلف دول العالم، على أمل أن يكون القادم أفضل بإذن الله، مع زيادة في معدل بطولات القفز، وشمولية منافساتها لتفي بحاجة الفرسان وخيولهم من جميع الفئات، مع الحرص على مزيد من الاهتمام بفئة خيول القفز الصغيرة بعد أن كشفت البطولات الدولية عن امتلاك الفرسان لأعداد مقدرة منها».

وشهدت مراسم تتويج الفائزين بألقاب البطولة طاهرة أحمد عن مركز الفروسية، وحسام زميت، رئيس لجنة قفز الحواجز باتحاد الفروسية، وخليل إبراهيم، رئيس لجنة التحكيم، والإيطالية كارين شندلي الحكمة الأجنبية، موفدة الاتحاد الدولي للفروسية.

واختتمت فعاليات بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، بمنافسة جائزة لونجين الكبرى وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سنتيمتراً، وشارك فيها 39 فارساً وفارسة، وانتقل 6 منهم للتمايز، ونجحت الفارسة الدنماركية المتألقة تينا لوند في إكمال التمايز دون خطأ على صهوة جوادها «كاراللو» في زمن سريع بلغ 46.32 ثانية ومنحها لقب بطولة دبي 2021».

وفي المنافسة التأهيلية عاد الفارس الروسي فلاديمير توجانوف المنتشي بإحرازه كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، للفوز بجائزة المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى في بطولة دبي، على صهوة جواده «تولوم».

وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، جاءت منافسة الجائزة الكبرى المصغرة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سنتيمتراً، بمشاركة 81 فارساً، نجح منهم 9 فرسان، و5 منهم أكملوا التميز دون خطأ، ونالت جائزة المركز الأول الفارسة الدنماركية تينا لوند بالفرس سيلفيتا زد، وأنهت جولة التمايز في زمن بلغ 42.94 ثانية.

وجاءت افتتاحية البطولة الدولية، بمنافسة المرحلتين الخاصتين، وصمم مسارهما بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سنتيمتراً، وشارك فيها 67 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 22 فارساً، وأفضل زمن سجلته الفارسة البريطانية جورجيا تيم في المرحلة الثانية بالفرس «زد سفن كانيا دانس»، وبلغ 31.65 ثانية، ونالت به جائزة المركز الأول.

أما أولى المنافسات المحلية فانطلقت صباح الخميس بمواصفات الجولة الواحدة، لمشاركة الفرسان من ثلاث فئات، المبتدئين والأشبال وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر 4 ـ 5 سنوات، على حواجز تراوح ارتفاعها بين 105 ـ 110 سنتيمترات، وشارك فيها 34 فارساً من المبتدئين، نجح منهم 9 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين، وشارك 13 فارساً من فئة الأشبال، نجح منهم 7 فرسان، وشارك 10 فرسان بخيولهم الصغيرة، ونجحت 3 خيول في إكمال الجولة دون خطأ.

واستكملت حصة مشاركة الفرسان من الفئات الثلاث، عبر منافسة ثانية بنفس المواصفات والارتفاع، ومن المبتدئين شارك 34 فارساً، ونجح منهم 5 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، جميعهم من نادي الشارقة للفروسية، ونالت جائزة المركز الأول الفارسة إليزافيتا مينينا بالجواد «انوفاتر».

ومن بين 15 فارساً من الأشبال نجح 3 منهم في إكمال الجولة دون خطأ، وتصدرهم الفارس ليث غريب بالجواد «كابيتولا أس آر زد» من نادي الشارقة للفروسية.

وبخيولهم الصغيرة بعمر 4 ـ 5 سنوات، تنافس 11 فارساً، ونجح منهم 5 فرسان في قيادة خيولهم وإكمال الجولة دون خطأ، ونال جائزة المركز الأول الفارس حمد علي الكربي بالفرس «فيودورا دو في» من نادي الشارقة للفروسية.

ثالث المنافسات المحلية، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز تراوح ارتفاعها بين 115 ـ 120 سنتيمتراً، وخصصت لمشاركة الفرسان من فئة المستوى الثاني، والناشئين (الجونيورز)، وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، من فرسان المستوى الثاني وشارك 40 فارساً، وأكمل الجولة دون خطأ 6 فرسان، وجائزة المركز الأول نالها الفارس يوسف ساواس بالجواد «إلتون» من نادي الشارقة للفروسية.

وشارك من الفرسان الناشئين 25 فارساً، وأكملها دون خطأ 7 فرسان، ونال جائزة المركز الأول الفارس عمر الحاج بالفرس «بابريكا» من نادي الشارقة للفروسية.

بخيول القفز الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات، تنافس 18 فارساً، ونجحت 3 خيول في إكمال الجولة دون خطأ، وذهبت جائزة المركز الأول للفرس «أوليف فا دو بوكسيل» مع الفارس محمد عبدالله كتيت من مركز الإمارات للفروسية.

وخصصت المنافسة المحلية الأخيرة للفرسان من الفئات الثلاث، بمواصفات المرحلتين، وشارك فيها 40 فارساً من المستوى الثاني، ونجح منهم 7 فرسان في إكمال الجولتين دون خطأ، ونال جائزة المركز الأول الفارس مبارك ماندو بالجواد «فلور دو لي واي» من نادي فروسية.

ومن الفرسان الناشئين (الجونيورز)، شارك 24 فارساً ونجح منهم 4 فرسان في المرحلة الثانية دون خطأ، وكسب جائزة المركز الأول الفارس عمر الحاج بالجواد «في آي بي ديللي رون» من نادي الشارقة للفروسية.

وبخيول القفز الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات، تنافس 18 فارساً، وثلاثة منهم أكملوا المرحلة الثانية نظيفة دون خطأ، وذهبت جائزة المركز الأول للفرس «إلين دو لانفوكس» بقيادة الفارس حميد عبدالله المهيري من إسطبلات الشراع.