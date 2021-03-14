شكرا لقرائتكم خبر عن بوجاتشار يفوز بالمرحلة الرابعة ويتصدر سباق تيرينو أدرياتيكو للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الدراج تادي بوجاتشار من فريق الإمارات فوزاً مهماً في المرحلة الرابعة من سباق تيرينو أدرياتيكو للدراجات، وتمكن السلوفييني من انتزاع المركز الأول في سباق المرحلة، فضلاً عن تقدمه إلى صدارة التصنيف العام للسباق.

وكان تادي قد انطلق في أداء هجومي مميز قبل 7.5كم من خط النهاية على مسافة التسلق الأخيرة في براتي دي تيفو (14.7كم بمعدل انحدار 7%)، ما مكنه من التقدم على سايمون ييتس (فريق بايك إكستشينج) بفارق 6 ثوان، وسيرجيو هيجويتا (فريق إي إف-نيبو) بفارق 29 ثانية، ليحرز المركز الأول في المرحلة، ويتقدم إلى صدارة التصنيف العام بفارق 35 ثانية عن أقرب منافسيه فاوت فار آرت (فريق جامبو-فيزما).

وانطلق بطل طواف الإمارات في منتصف المنحدر، ليتبعه منافسه إيجان بيرنال (إينيوس-جريناديرز) ومجموعة من الدراجين المتخصصين في سباقات التسلق، وبعد أن التقط تادي أنفاسه، عاد لينطلق من جديد في بلدة بيتراكاميلا، ولم يتمكن المنافسون من اللحاق بالبطل السلوفييني هذه المرة.

وقال بوجاتشار: «حاولت الانطلاق في أداء هجومي لأتقدم على المنافسين وأحدد وتيرة السباق، وعندما وجدت الفرصة سانحة، انطلقت بأقصى طاقتي بهدف توسيع الفارق بيني وبين المنافسين، ولاسيما أن منافسي ييتس كان يقترب مني، وتمكنت بذلك من تصدر التصنيف العام بفارق جيد، وهذا أمر ضروري قبل المشاركة في آخر سباق ضد الزمن في المرحلة التالية، ما سيمكنني من خوض المنافسة على اللقب بأداء متوازن».

وسيشارك بوجاتشار في المرحلة الخامسة من السباق مرتدياً قميص التصنيف العام الأزرق، وتقام المرحلة على مسار بطول 205كم انطلاقاً من كاستيلالتو وصولاً إلى كاستلفيداردو، حيث سيواجه مع الدراجين سباقاً شاقاً في النصف الثاني من المرحلة.