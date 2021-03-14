موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي، في التاسعة مساء الثلاثاء، 16 مارس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك وصيف النسخة الماضية من البطولة، افتتح مشواره في المجموعات بتعادل سلبي على أرضه أمام مولودية الجزائر، وبنفس النتيجة تعادل أيضا مع تونجيت السنغالي في السنغال في الجولة الثانية، ثم خسر على يد الترجي 3-1، في تونس بالجولة الثالثة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، فيما يتصدر الترجي الترتيب برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر بـ5 نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للزمالك، الذي تولى المهمة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي جيمي باتشيكو، اللقاء بالتشكيل التالي:

جنش

عبدالله جمعة - الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

أشرف بنشرقي - طارق حامد -إمام عاشور- فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو

يوسف أوباما

ويغيب عن الابيض، أحمد فتوح للإيقاف، وشيكابالا للإصابة.

القناة الناقلة

يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 4، بتعليق محمد بركات.