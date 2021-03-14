بعد ثورة الغضب الأهلاوية.. أحمد الطيب للجماهير الحمراء: ’’استقيموا يرحمكم الله‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

رد المعلق الرياضي أحمد الطيب، على اعتراض جماهير الأهلي على تعليقه على مباراة الفريق الأحمر أمام فيتا كلوب الكونغولي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونشر المعلق، صورة جاء فيها عبارة: "لا تستعجل في حكمك، فما تراه معوجا إذا ركزت عليه ستجده مستقيم".

ووجه رسالة غير مباشرة لجماهير الأهلي قائلا: "استقيموا يرحمكم الله".

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وسادت حالة من الغضب بين جماهير الأهلي، بعد إعلان قنوات بي إن سبورت القطرية، إسناد مهمة التعليق على مباراة الفريق الأحمر أمام فيتا كلوب، للمعلق أحمد الطيب.

وتشهد السنوات الأخيرة حالة من الاحتقان الشديد بين الطيب وجماهير الأهلي، على خلفية انتماء المعلق وتصعبه لنادي الزمالك، الغريم التقليدي للأحمر.

من جانبه، انتقد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اختيار المعلق أحمد الطيب للتعليق على مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.

وكتب الجارحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": "استفزاز غير منطقي مهنيا وغير مقبول جماهيريا، أن يتم اختيار معلق متعصب في تعليقه ضد النادي الأهلي لمباراة إفريقية يخوضها الفريق، ويتكرر الأمر وكأنه مقصود .هل هذا منطق مهني لشبكة قنوات كبرى! الأمر يحتاج لإعادة نظر وبشكل عاجل".

من جانبها، دشنت جماهير الأهلي هاشتاج "#تعليق_الطيب_للاهلي_مرفوض"، على موقع التغريدات القصيرة، تويتر، تعبيرا منهم عن غضبهم بسبب تعمد بي إن سبورت إسناد مباريات الفريق الأحمر للمعلق المثير للجدل، كما طالبوا بمقاطعة القنوات الرياضية القطرية.

وكان الطيب قد علق مؤخرا على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في تنزانيا والتي خسرها الأحمر بهدف نظيف، في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي، فيتا كلوب الكونغولي، الثلاثاء المقبل، في الكونغو، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بمجموعات دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، بينما يحل فيتا ثانياً بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، فيما يتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى بـ7 نقاط.