شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك.. الابتسامة والتركيز على وجوه اللاعبين قبل مواجهة الترجى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الابتسامة والتركيز على وجوه لاعبى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التونسى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى إياب دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، التدريب الجماعى للفريق، والذى ظهرت خلاله حالة من التركيز والسعادة على وجوه اللاعبين، خاصة أن تحقيق الفوز فى مواجهة الترجى سينعش آمال الزمالك فى التأهل من دور المجموعات.

الزمالك تعرض للخسارة في تونس بنتيجة 3 / 1 وأصبح يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

تدريب الزمالك شهد فقرة ترفيهية بمباراة كرة يد، وقسم الفرنسي كارتيرون اللاعبين إلى 6 فرق على أن يتم تسجيل الأهداف فى نهاية كل هجمة بالرأس فى المرمى الصغير، ثم أعقبه مران تمرير الكرة باليد والقدم، ثم حرص الفرنسي على تدريب اللاعبين على تمرير الكرة من لمسة واحدة في المساحات الضيقة.

كما قسم باتريس كارتيرون اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة في منتصف الملعب بين فريقين منهما، بينما أدى الفريق الثالث تدريبات على الكرات العرضية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، وقام المدير الفني بالتدوير بين الفرق خلال التقسيمة التي شهدت حماسا وندية بين اللاعبين.