شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد هاني فى مران الأهلي الأول بالكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، للإصابة بجرح فى الرأس خلال مران فريقه الأول بالكونغو اليوم، الأحد، بعد تدخله فى كرة مشتركة مع أحد زملائه. وتدخل الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي لعلاج اللاعب وإجراء خياطة فى رأسه بأكثر من غرزة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي بعد غد الثلاثاء فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم يتحدد موقف محمد هاني من اللحاق بمباراة فيتا كلوب الكونغولي من عدمه، سواء بارتداء واقٍ على الرأس أو استبعاده والاعتماد على أحد الثنائى أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام.

وكان الجنوب افريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الأحد، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وحرص المدير الفنى خلال المحاضرة التى عقدها بفندق الإقامة على الحديث فى بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولي، وشرح نقاط القوة والضعف فى المنافس، قبل المواجهة المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

وينوى موسيمانى تطبيق الملاحظات الفنية التى شرحها خلال المحاضرة فى تدريب الفريق الأول الذى يقام على الملعب الذى يستضيف اللقاء المقرر له الثالثة عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة .

موسميانى يعتمد على التمرير السريع فى خطته لعدم منح فرصة للاعبى فيتا كلوب للضغط على لاعبى الأهلى فى وسط الملعب، ويسعى أيضا لاستغلال المساحات خلف مدافعى الفريق الكونغولى الذين سيندفعون للأمام للهجوم والتى من خلالها يخطف الأهلى هدفا مبكرا عن طريق سرعات محمد شريف وطاهر محمد طاهر وأجايى.