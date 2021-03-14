شكرا لقرائتكم خبر عن على الصاوى يتوج بذهبية الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج على الصاوى لاعب منتخب الكاراتيه، بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات الدورى العالمى الذى يقام بتركيا بعد الفوز على لاعب تركيا ايجور بوراك بوزن 67 كجم.

وتعد ذهبية الصاوى هى الرابعة لمصر بعد البرونزيات الثلاثة التى تحققت عن طريق ريم سلامة و محمد رمضان ومنتخب الكاتا سيدات .

ويرافق البعثة مدربان وادارى ورئيس بعثة وطبيب وحكمان.