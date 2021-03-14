شكرا لقرائتكم خبر عن على الصاوى يتوج بذهبية الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج على الصاوى لاعب منتخب الكاراتيه، بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات الدورى العالمى الذى يقام بتركيا بعد الفوز على لاعب تركيا ايجور بوراك بوزن 67 كجم.
وتعد ذهبية الصاوى هى الرابعة لمصر بعد البرونزيات الثلاثة التى تحققت عن طريق ريم سلامة و محمد رمضان ومنتخب الكاتا سيدات .
ويرافق البعثة مدربان وادارى ورئيس بعثة وطبيب وحكمان.
وكان محمد رمضان، لاعب منتخب الكاراتيه، قد توج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بمنافسات بطولة البريميرليج، التى تقام بتركيا، بعد تغلبه على اللاعب التركى بنتيجة 4/5، ليضيف ميدالية جديدة لمصر فى البطولة، بعدما توجت منذ قليل ريم سلامة لاعبة المنتخب بالبرونزية أيضا بوزن 50 كجم .
ويرافق بعثة الكاراتيه فى تركيا كل من صالح عبد القادر رئيسا للبعثة، وأشرف أحمد إداريا، وأحمد الصاوى طبيبا، بينما عماد السرسى وهيثم فاروق حكمان، وعلى مستوى المدربين هانى قشطة، هانى محمود، ومحمد عبد الرحمن .
وكان منتخب الكاراتيه قد خاض تدريبه فور الوصول الى تركيا، تحت اشراف الجهاز الفنى، حيث قاد محمد عبد الرحمن تاتو تدريبات منتخب الرجال، بينما قاد هانى قشطة تدريبات البنات .