شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 14 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتجاه فى المنتخب لاستبعاد طاهر محمد وحسين الشحات من المعسكر المقبل، الأهلي يراهن على موافقة كريم فؤاد لمنع انتقاله إلى إنبي .

الأهلي يراهن على موافقة كريم فؤاد لمنع انتقاله إلى إنبي

يرسم مسئولو النادي الأهلي سيناريو التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم والمعار إلى إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم مركز الظهير الأيمن باعتباره من المراكز التي تحتاج للتدعيم في الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل عدم وجود بديل صريح لمحمد هاني في الجبهة اليمنى واستعانة الجهاز الفني بالثنائي أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام لتعويض النقص في هذا المركز.

اتجاه فى المنتخب لاستبعاد طاهر محمد وحسين الشحات من المعسكر المقبل

يدرس حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، استبعاد الثنائى طاهر محمد طاهر وحسين الشحات لاعبا الأهلى من المعسكر المقبل لمباراتى كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم افريقيا 2022 لأسباب فنية، واستقر البدرى بشكل نهائى على استدعاء كل من محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هانى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى ومحمد شريف. وجيه عزام يفوز برئاسة الاتحاد الأفريقى للدراجات بالتزكية فاز وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى للدراجات ، برئاسة الاتحاد الأفريقى للعبة ، بالتزكية ، لعدم وجود أى مرشحين أمامه، فى الانتخابات التى من المقرر أن تعقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى ، الذى يقام بعد قليل بأحد فنادق القاهرة .

تراجع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، عن استدعاء إمام عاشور لاعب الزمالك للمعسكر المقبل لعدم ثبات مستواه، رغم أنه كان ضمن القائمة المبدئية التى ضمت 50 لاعبا، بينما مازالت هناك حالة من الانقسام داخل الجهاز بسبب ضم يوسف أوباما للمنتخب خاصة أنه انضمامه سيكون على حساب عبد الله السعيد أو محمد مجدى قفشة. وليد سليمان ينتظم فى تدريبات الأهلي بعد العودة من الكونغو ينتظم وليد سليمان لاعب الأهلى فى تدريبات الفريق الأحمر الجماعية عقب عودة البعثة الحمراء من الكونغو، بعد الانتهاء من لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد انتهائه من برتامج التأهيل الذى خضع له منذ نهاية يناير الماضي، بعد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مبراة فريقه ضد البنك الأهلى بالدوري.

دخل حسام حسن مهاجم سموحة حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر، لاسيما بعد تألق اللاعب وتسجيله ثمانية أهداف فى بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وكشف مصدر مقرب من حسام حسن، عن أن اللاعب تلقى اتصالا هاتفياً من محمد بركات مدير المنتخب يبلغه فيه بإنضمامه للفراعنة ، كما تلقى اللاعب اتصالا من إدارى المنتخب للحصول على جواز سفره لإنهاء التأشيرة الخاصة به.

شهدت غرفة ملابس إنبى عقب مواجهة المصرى البورسعيدى بالدوري والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق بالأمس ، دش ساخن من حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى الذى ظهر منفعلا بصورة كبيرة ولأول مرة فى تاريخه حيث عنف لاعبيه على ضياع فوز فى متناول أيديهم كاد أن يرتقى بالفريق للمركز الثالث بجدول مسابقة الدوري.