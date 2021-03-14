شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول بين المقاولون وغزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا المقاولون العرب ونظيره غزل المحلة بدون أهداف فى الشوط الأول من اللقاء الذى يجمعهما ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخصر.

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون إلى تحقيق نتيجة إيجابية فى الشوط الثانى من المباراة من أجل تصحيح المسار وسط طموحات خالد عيد المدير الفنى لفريق الفلاحين لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه فى جدول الترتيب.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي حراسة المرمي : محمود أبو السعود و فى خط الدفاع : أمير عابد – محمد سمير – فاروق نور الدين – حسن الشامي وفى خط الوسط : وسيم النغموشي – يوسف الجوهري – عمر سافيولا – أحمد داوودا وفى خط الهجوم : لويس أدوارد – هيثم الجويني

بينما بدأ فريق غزل المحلة اللقاء بتشكيل مكون من :عمرو شعبان – محمد فتح الله – هشام بلحة – خالد كساب – فتحي مبروك –يحيي حامد – احمد الشيخ – محمد حمدان – بسام ماهر – احمد عيد تمساح – احمد الندري

يخوض فريق ذئاب الجبل مباراة المقاولون وغزل المحلة بعد التعادل السلبى مع مصر المقاصة، فيما تعادل الفلاحين مع زعيم الثغر سلبياً في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 15 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

في المقابل شدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، على لاعبيه ضرورة التركيز في مباراة اليو فى الشوط الثانى م ورفض أي محاولة للإستهانة بالمنافس رغم تراجعه في جدول المسابقة لضمان حصد النقاط الثلاث والتقدم في سباق مراكز المسابقة.