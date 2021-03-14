شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى سيدات كرة السلة .. سبورتنج يتصدر والأهلى فى الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال فريق كرة سلة سيدات سبورتنج يتصدر المشهد فى منافسات بطولة دورى السوبر، بعد تغلبه على سموحة فى إياب الجولة الأولى من الدور الأول لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن بالبطولة.

وجاء ترتيب جدول دورى السلة سيدات، بتصدر فريق سبورتنج، بعد أن فاز فى 10 مباريات برصيد 20 نقطة، محققا العلامة الكاملة، ويليه الأهلى برصيد 18 نقطة ، بعد أن فاز فى 8 مباريات وخسر اثنان، وفى المركز الثالث يأتى الجزيرة، بعد ان افز فى 6 مباريات وخسر 4، ليجمع 16 نقطة ، ثم هليوبوليس رابعا بالفوز فى 5 لقاءات، والخسارة فى مثلها، ليصل رصيده إلى 15 نقطة.

وحلت فى باقى المراكز الشمس 14 نقطة، ثم التأمين 13 نقطة، وسموحة 13 نقطة، والصيد 11 نقطة، على الترتيب، وتقام منافسات الجولة المقبلة من دورى سيدات كرة السلة يوم الثلاثاء 16 مارس الجارى، بمواجهات كلا من الجزيرة مع الأهلى، والشمس مع هليوبوليس، الصيد مع سموحة، والتأمين مع سبورتنج.