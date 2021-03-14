الأهلى يخوض أول مران فى الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.. فيديو وصور

القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبو النادى الأهلى أول تدريباتهم فى الكونغو استعدادًا لمواجهة نادى فيتا كلوب، وبدورها نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، لقطات من المران الأول للاعبين فى الكونغو، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.

وظهر لاعبو الأهلى في المران وهم يخوضون التدريبات بحضور كامل اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى الذى قاد التدريبات.



الاهلى يخوض المران الاول فى الكونفو

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت فندق الإقامة بالكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس بعد رحلة شاقة وبعد الوصول إلى الفندق تناول اللاعبون وجبة العشاء قبل الخلود للنوم والراحة.

وتضم قائمة الأهلي في رحلة الكونغو كلاً من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏



تدريبات الاهلى فى الكونغو