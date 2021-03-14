- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض أول مران فى الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبو النادى الأهلى أول تدريباتهم فى الكونغو استعدادًا لمواجهة نادى فيتا كلوب، وبدورها نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، لقطات من المران الأول للاعبين فى الكونغو، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.
وظهر لاعبو الأهلى في المران وهم يخوضون التدريبات بحضور كامل اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى الذى قاد التدريبات.
الاهلى يخوض المران الاول فى الكونفو
وكانت بعثة الأهلى قد وصلت فندق الإقامة بالكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس بعد رحلة شاقة وبعد الوصول إلى الفندق تناول اللاعبون وجبة العشاء قبل الخلود للنوم والراحة.
وتضم قائمة الأهلي في رحلة الكونغو كلاً من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.
تدريبات الاهلى فى الكونغو
جانب من تدريبات الاهلى
مباراة الأهلى وفيتا كلوب هى الصدام الثامن بين المارد الأحمر وأندية الكونغو الديمقراطية، بعدما التقى معهم فى 7 مباريات سابقة حقق الأهلى الفوز فى ثلاث منها وانتهت مباراتان بالتعادل ومثلهما بالخسارة .
وسجل لاعبو الأهلى سبعة أهداف فى الشباك الكونغولية بينما تلقت شباك المارد الأحمر 6 أهداف، فيما خرج الأهلى بشباك نظيفة فى 3 لقاءات.