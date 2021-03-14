هل يلجأ مدرب حراس الزمالك الجديد لسياسة التدوير؟

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القاهرة - سامية سيد - مازالت المنافسة مشتعلة بين حراس مرمى الزمالك محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد، حيث يرغب كل حارس فى الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى مع فريقه، وهو الأمر الذى يصب فى مصلحة الزمالك، الذى أصبح يمتلك ثلاثة حراس على أعلى مستوى، ولا توجد لديه أزمة فى هذا المركز، خاصة أن مستوى الثلاثة لاعبين متقارب ومن يشارك يقوم بدوره على أكمل وجه.

تحدٍ جديد ينتظر عمر الطويل مدرب حراس مرمى الزمالك الذى انضم حديثًا للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون بعدما تقدم عمرو عبد السلام باستقالته أمس السبت، وكتب على صفحته الرسمية عقب التدريب، "كل الشكر والامتنان والتوفيق لنادى الزمالك، إدارة ولاعبين، على الفترة التى قضيتها فى شرف تدريب نادى الزمالك.. وأتقدم بالاعتذار عن تدريب فريق نادي الزمالك وتمنياتي بكل التوفيق".

وتنتظر جماهير الزمالك اكتشاف الأسلوب الذى سيعتمد عليه مدرب حراس الزمالك الجديد، خاصة أنه يمتلك ثلاثة حراس على أعلى مستوى، الأمر الذى سيضعه فى حيرة حال اختيار الحارس الأساسى للزمالك فى الفترة المقبلة، لاسيما أن عمر عبد السلام والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق كانا يعتمدان على أبو جبل بشكل أساسى قبل أن تتغير الأمور فى المواجهات الأخيرة وتم الاعتماد على جنش.

فهل يلجأ عمر الطويل لسياسة التدوير لإرضاء الحراس الثلاثة؟.. وأجاب مدرب الزمالك الجديد على هذا السؤال، مؤكدًا أنه ليس من هواة سياسة التدوير، وسيكون اعتماده على حارس واحد فقط، مع تجهيز الآخرين حتى يصبحوا بنفس مستوى الحارس الأساسى، حتى يكونوا جاهزين حال الحاجة لخدماتهم.