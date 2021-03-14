شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشرح للاعبى الأهلى نقاط القوة والضعف فى فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجنوب افريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الأحد، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وحرص المدير الفنى خلال المحاضرة التى عقدها بفندق الإقامة على الحديث فى بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولي، وشرح نقاط القوة والضعف فى المنافس، قبل المواجهة المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

وينوى موسيمانى تطبيق الملاحظات الفنية التى شرحها خلال المحاضرة فى تدريب الفريق الأول الذى يقام على الملعب الذى يستضيف اللقاء المقرر له الثالثة عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة .

موسميانى يعتمد على التمرير السريع فى خطته لعدم منح فرصة للاعبى فيتا كلوب للضغط على لاعبى الأهلى فى وسط الملعب، ويسعى أيضا لاستغلال المساحات خلف مدافعى الفريق الكونغولى الذين سيندفعون للأمام للهجوم والتى من خلالها يخطف الأهلى هدفا مبكرا عن طريق سرعات محمد شريف وطاهر محمد طاهر وأجايى.

الأهلى أجرى مسحة طبية صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، قبل المحاضرة الفنية التى عقدها موسيماني، وبعدها يخوض الفريق تدريبه الأول على ملعب الشهداء الذى يستضيف المباراة.

ويلتقى الأهلى مع فيتا كلوب الكونغولى بعد غدٍ، فى الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.