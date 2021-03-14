شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية وراء استبعاد دييجو رولان من رحلة بيراميدز إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الأوروجويانى دييجو رولان، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، للإصابة فى العضلة الخلفية الأمر الذى أدى لاستبعاده من رحلة السفر إلى تنزانيا من أجل مواجهة نامونجو في الثالثة عصر الأربعاء باستاد تنزانيا الوطني في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

وفضل الجهاز الطبى بقيادة الدكتور مصطفى المنيرى منح اللاعب راحة من السفر إلى تنزانيا بعدما تعرض للإصابة فى العضلة الخلفية، حتى لا تتفاقم إصابته.

ومن المقرر أن يخضع الأوروجويانى دييجو رولان لبرنامج إعداد خلال الفترة التى يتواجد فيها فريقه فى تنزانيا، على أمل الشفاء والعودة سريعًا لمباريات بيراميدز.

وغادرت منذ قليل بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة بيراميدز لإراحة اللاعبين وجميع أفراد الفريق، على أن تصل العاصمة التنزانية دار السلام في العاشرة والنصف من مساء اليوم.

وضمت قائمة الفريق المسافرة كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي.

ونجح بيراميدز في الفوز في أولى مبارياته بدور المجموعات على حساب نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة ليحل قمة المجموعة.