هل تشهد قائمة المنتخب مفاجآت قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

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القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، من اجتماعاته مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة لحسم القائمة النهائية للفراعنة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

س: متى يعلن الجهاز الفنى للمنتخب قائمة الفراعنة النهائية؟

ج: يعلن الجهاز الفنى القائمة يوم 19 مارس الجارى، بعد انتهاء الجولات الأفريقية للأندية الثلاثة الأهلى والزمالك وبيراميدز، على أن ينطلق المعسكر يوم 20 من نفس الشهر.

س: كم لاعبا سيتم إعلانه فى القائمة؟

ج: قرر الجهاز الفنى استدعاء 26 لاعبا للمعسكر المقبل، وسيتم اصطحابهم جميعا إلى رحلة كينيا يوم 23 مارس الجارى.

س: هل استقر البدرى على القائمة؟

ج: استقر البدرى على 90% من القائمة، إلا أن هناك بعض الأسماء التى ما زال البدرى وجهازه لم يحسموا موقفهم منها، لذا ينتظرون حتى آخر مباراة للأندية للحكم بشكل عادل على اللاعبين.

س: من اللاعبون الذين لم يحسم البدرى موقفهم؟

ج: بعض اللاعبين مثل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات لاعبا الأهلى وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

س: هل تشهد القائمة أى مفاجآت؟

ج: الأقرب ألا تضم القائمة مفاجآت، كما لن تشهد انضمام عدد كبير من الوجوه الجديدة إلا فى أضيق الحدود، وسيكون أقوى المفاجآت هو استبعاد عبد الله السعيد وضم يوسف أوباما بدلا منه.

س: من اللاعبون الذين ضمنوا أماكنهم فى المنتخب؟

ج: هناك أكثر من لاعب ضمن التواجد، وعلى رأسهم محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام، وأيمن أشرف ومحمد هانى وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدى قفشة ومحمود الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وعلى جبر ورمضان صبحى وعمر جابر ومحمد حمدى وأحمد توفيق وحسام حسن، ومن المحترفين محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا وتريزيجيه ومصطفى محمد وحجازى.