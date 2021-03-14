بمشاركة بادجي.. أنقرة جوجو يكتسح جوزتبه بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز فريق أنقرة جوجو على ضيفه جوزتبه بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري التركي.

وسجل أهداف أنقرة جوجو ترجير بورفين (هدفين) في الدقيقتين 28 و61 وأندري سيكيسي في الدقيقة 63.

ورفع أنقرة جوجو رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد جوزتبه عند 39 نقطة في المركز التاسع.

وشهدت المباراة مشاركة السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي المعار لأنقرة جوجو بنية البيع، في آخر 10 دقائق من اللقاء.

وكانت تلك المشاركة هي الأولى لبادجي (23 عاما) بعد غيابه عن خمس مباريات.