تقارير: يوفنتوس يدرس بيع رونالدو مجانا.. وعقبة لعودته للريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير إسبانية اليوم الأحد، أن إدارة نادي يوفنتوس تدرس فكرة بيع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني، ويتبقى في عقده موسم واحد فقط، ولم يستطع البرتغالي التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع بيانكونيري واكتفى بلقبي دوري محلي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أنباء عودة رونالدو إلى ريال مدريد انتشرت مثل النار في الهشيم، دون أن ينفيها اللاعب أو النادي الملكي، لافتة إلى أن كريستيانو سيحب تلك الفكرة لكن سيبقى راتبه عائقًا أمام فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

واضافت الصحيفة الإسبانية، أن رونالدو يتقاضى 31 مليون يورو في الموسم الواحد -صافي الضرائب- وهو ما بات يمثل عبئا على إدارة النادي الإيطالي.

وأوضحت "آس" أنه بحسب مصادر لها فإن وضع رونالدو الحالي في يوفنتوس أصبح عبئا على النادي الإيطالي، فبحسب البيانات الرسمية للسيدة العجوز فإن خسائر النادي في الموسم الماضي وصلت إلى 90 مليون يورو، وفي الموسم الحالي وصلت إلى 113.7 خلال الأشهر الستة الأولى في الموسم الحالي بسبب جائحة كورونا، ويضاف عليها خسائر الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام بورتو.

واشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يوافق يوفنتوس على بيع اللاعب البرتغالي بشكل مجاني حتى لو كان متبقى في عقده عام واحد من أجل محاولة توفير 86 مليون يورو قيمة عقده.

من ناحية أخرى، قالت "آس" إن ريال مدريد لن يوافق على استقطاب البالغ من العمر 36 عاما إذا لم يخفض راتبه، خاصة وأن كان يتقاضي أقل مما يتقاضاه في يوفنتوس (أقل بـ10 مليون يورو).

ومع الوضع الاقتصادي الراهن للنادي الملكي، تقلصت إيرادات الفريق الإسباني السنوية من 800 إلى 617 مليون يورو، بجانب التزام النادي بدفع ما يقرب من 448 مليون يورو كرواتب سنوية لحوالي 800 موظف في النادي.