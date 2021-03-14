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استعدادا للترجي.. جلسة بين كارتيرون ولاعبي الزمالك.. ومسحة كاف

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور الجهاز المعاون، كما خضع اللاعبون والجهاز الفني لمسحة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

وتولى كارتيرون المهمة الفنية للزمالك قبل عدة ايام خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي رحل عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في التدريبات من أجل تحقيق الانتصار على الترجي التونسي في بطولة أفريقيا، والحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على بطاقة الترشح للدور القادم، كما شرح كارتيرون خلال الجلسة بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية المقرر تطبيقها في مران اليوم.

وفي سياق متصل، خاض اللاعبون فقرة من التدريبات الترفيهية بمباراة كرة يد، خلال المران الجماعي، كما قسم كارتيرون اللاعبين إلى 6 فرق على أن يتم تسجيل الأهداف في نهاية كل هجمة بالرأس في المرمى الصغير، ثم أعقبه مران تمرير الكرة باليد والقدم، ثم حرص الفرنسي على تدريب اللاعبين على تمرير الكرة من لمسة واحدة في المساحات الضيقة.

وتولى أيمن الطويل، مدرب حراس مرمى فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2003، قيادة مران حراس الفريق الأول خلال التدريبات الجماعية.

وشهد مران الحراس مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد أبو جبل ومحمد عواد، إلى جانب الحارس الشاب سيد عطية، وظهر الرباعي بمستوى جيد خلال التدريبات.

من ناحية أخرى، خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والأجهزة الفنية والطبية والإدارية لمسحة كورونا، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، قبل مواجهة الترجي التونسي.

جدير بالذكر أن الزمالك والترجي يتواجدان في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث (نقطتين) خلف الترجي (7 نقاط)، مولودية الجزائر (5 نقاط)، بينما يتذيل توينجيت (نقطة) الترتيب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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