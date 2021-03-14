الأهلي في الكونغو.. محاضرة لموسيماني.. والتدريب مرتين على ملعب فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي، لبدء استعداداته اليوم الأحد، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد رحلة شاقة، وعقب الوصول تناول اللاعبون وجبة العشاء قبل الخلود للنوم والراحة.

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق أول محاضرة للفريق في الكونغو في الواحدة من ظهر اليوم الأحد (بتوقيت الكونغو، الثانية بتوقيت القاهرة) للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة فيتا كلوب.

من ناحية أخرى، تقرر أن يتدرب الفريق الأول بالأهلي مرتين على ملعب مباراة فيتا كلوب الكونغولي قبل المواجهة المرتقبة، حيث تمنح لوائح الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) الفريق الضيف الحق في التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضية الملعب نجيل صناعي.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلي اليوم وغداً على ملعب "الشهداء" في مدينة كينشاسا حسب لوائح كاف.

من ناحية أخرى، حرص العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الكونغو، على عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق؛ من أجل مناقشة وبحث الترتيبات اللازمة قبل مباراة فيتا كلوب.

كما حرص فاروق على الاطمئنان بنفسه على ترتيبات إقامة الفريق ومتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بمواجهة فيتا كلوب؛ بهدف توفير كل سُبل الراحة للفريق قبل المباراة.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي ضمت كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏