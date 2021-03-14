الامارات | جريجوري يُعدل تشكيلة الوحدة أمام الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن جريجوري يُعدل تشكيلة الوحدة أمام الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الوحدة المؤقت، الفرنسي جريجوري دوفرينيس، عن أنه بصدد اجراء بعض التعديلات على تشكيلة فريقه التي ستخوض الثلاثاء مباراة الظفرة لحساب الجولة 21 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأسندت شركة كرة القدم لجريجوري مهمة قيادة العنابي في مباراة الظفرة لحين وصول المدرب الهولندي تين كات، الذي من المقرر أن يباشر مهمة عمله الجديد مع الوحدة في مباراة الجزيرة بالجولة 22 من المسابقة.

ويتولى جريجوري، حاليا تدريب فريق الرديف في الوحدة، اذ تم تعينه مدربا لفريق الرديف في سبتمبر الماضي خلفاً للمصري طارق السعيد.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحافي قبل مباراة الظفرة: "لدينا توجه لإجراء بعض التعديلات على التشكيلة التي لعبت مباراة العين الأخيرة، من حُسن الحظ أن الفارق الزمني بين مباراتي العين والظفرة لم يكن كبيراً ما سهل من مهمة تدارك أثار الخسارة الكبيرة من الزعيم برباعية نظيفة".

وأضاف: "استعدينا بصورة ذهنية جيدة للمباراة ولدينا فكرة كبيرة عن فريق الظفرة، الذي يمتاز أداء لاعبيه بالقتالية والقوة، الأمر يتوجب علينا أن نكون في كامل تركيزنا وجاهزيتنا الفنية للعودة بالنتيجة التي تضمن تحسن وضعية الفريق في جدول الدوري".

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