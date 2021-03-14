الامارات | صحيفة برشلونية تذكّر راموس بدموع محمد صلاح.. كما تدين تدان

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة برشلونية تذكّر راموس بدموع محمد صلاح.. كما تدين تدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط مدافع ريال مدريد الصلب سيرجيو راموس أرضاً، خلال مباراة فريقه مع إلتشي (2-1)، السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعرض لشد الذراع نفسه، الذي أسقط به المصري محمد صلاح قبل ثلاث سنوات وحرمه إكمال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018، متأثراً بالإصابة في الكتف.

وأمسك لاعب إلتشي ماركوني ذراع راموس وشدّه للوقوع أرضاً داخل منطقة الجزاء، ما أثار حفيظة قائد ريال مدريد الذي رصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الموالية لنادي برشلونة الحوار الذي دار بينه وبين الحكم حين قال راموس: "ضربة جزاء! انظر إليها، ركلة جزاء واضحة جداً لي! إذا لم يكسر ذراعي فهي معجزة.. طلب منك من فضلك أن تنظر إلى اللعبة.. أراهن بكل ما أملك أنها ركلة جزاء.. سأبقى هنا (داخل منطقة الجزاء) لأسددها"، لكن الحكم خورخي فاسكويز احتسب اللعبة ركلة حرة ضد راموس من النظرة الأولى.

وأعاد المشهد إلى الذاكرة مشهد سقوط صلاح على يد راموس تحديداً، إذ ذكرته الصحيفة البرشلونية بما فعله قبل ثلاث سنوات، عندما تسبب في مغادرة النجم المصري للملعب والدموع تغطي وجهه في الدقيقة 24 من النهائي الحلم.

وكان راموس وقتها قد برر فعلته بأنه التحام عادي، بقوله: "عندما أفعل شيئاً، فالجميع يبالغ في ردّ الفعل، رغم أنه من أمسك ذراعي وسقط على الجانب الآخر"، لكن الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقدته بشدة.

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