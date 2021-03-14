شكرا لقرائتكم خبر عن وجية عزام رئيسًا للاتحاد الأفريقي للدراجات لدورة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة لدورة جديدة بالتزكيةرسميا، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للدراجات والتي انعقدت صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات.

وجاء فوز الدكتور وجيه عزام برئاسة الاتحاد الأفريقي للدراجات بالتزكية، حيث لم يترشح أمامه أي منافس على مقعد رئاسة الاتحاد.

وبدأت عملية تسجيل الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للدراجات في تمام التاسعة والنصف صباح اليوم، واكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية بعد حضور ٢٦ دولة من ال٣٢ دولة أعضاء الجمعية العمومية.

وتستكمل الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للدراجات جدول أعمال اجتماعها بعد قليل لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومندوبي التصويت الأفارقة لدى الاتحاد الدولي للدراجات.

ويتنافس ١٥ مرشح على مقاعد عضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للدراجات والبالغ عددها ١٠ مقاعد، فيما يتنافس ١٧ مرشح على مقاعد مندوبي التصويت الأفارقة لدى الاتحاد الدولي للعبة والبالغ عددها ٩ مقاعد.

واشاد وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي باحتفاظ الدكتور وجية عزام برئاسة الإتحاد الافريقي للدورة القادمة، واشاد بفوز مصر بتنظيم كأس العالم للدراجات المضمار للناشئين والتي ستقام في سبتمبر 2021.