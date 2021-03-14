شكرا لقرائتكم خبر عن هزائم الزمالك تهدد طموح الأهلي أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلعب لغة الارقام واللقاءات السابقة دورا سلبيا امام الاهلى قبل أن يلتقي فيتا كلوب الكونغولى الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

حيث شهدت اللقاءات السابقة والتي جمعت بين اندية مصر مع أندية الكونغو تفوقا كبيرا لفرق الكونغو .

وخلال المواجهات السابقة التي جمعت أندية مصر والكونغو لم تنجح الفرق المصرية في تحقيق أي فوز بالكونغو .

حيث سبق وأن التقي أندية مصر مع الكونغو في 22 مباراة في البطولات الأفريقية بالكونغو وخسرت خلالها 16 مرة وتعادلت في 6 مباريات.

ويحتل الزمالك صدارة الاندية المصرية الأكثر خوضا للمباريات في الكونغو الديمقراطية بعد أن لعب 8 مباريات خسر 6 مرات وتعادل مرتين فقط.

كما يعد مازيمبي الكونغولي أكثر من واجه أندية مصر بعد أن لعب 18 مباراة داخل وخارج أرضه وحقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مرات فقط.

أما الأهلي فخاض 3 مباريات في الكونغو خسر مرتين وتعادل مرة ولم يحرز أي أهداف.

ويعتبر المقاولون العرب الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة بالكونغو الديمقراطية بعد أن خاض مواجهة وحيدة أمام سودجراف في نهائي أبطال الكؤوس 1996 وتعادل بدون أهداف قبل أن يحقق الفوز بالقاهرة 4-0.

ولعبت الفرق المصرية مع نظيرتها بالكونغو الديمقراطية بشكل عام 45 مباراة فازت 14 مرة بينما فازت فرق الكونغو 19 مرة وكان التعادل حاسما في 12 مباراة وأحرزت 44 هدفا واستقبلت 47 هدفا. ويدخل الاهلى مباراة فيتا كلوب محتلا المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط خلف فيتا كلوب الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد والذي يتفوق بالأهداف ويتصدر المجموعة سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط بينما بينما يقبع المريخ في المركز الرابع والاخير بنقطة واحدة .