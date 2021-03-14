شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف ترتيب مجموعةالأهلي الأفريقية قبل انطلاق الجولة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أملا في استعادة ذاكرة الانتصارات، والعودة لصدارة المجموعة الاولى بدوري أبطال أفريقيا، يخوض فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي مواجهة صعبة الثلاثاء المقبل أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

و قبل مباراة الثلاثاء يدخل الاهلي مباراة فيتا كلوب محتلا المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط خلف فيتا كلوب الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد والذي يتفوق بالأهداف ويتصدر المجموعة سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط بينما بينما يقبع المريخ في المركز الرابع والاخير بنقطة واحدة .

ويسعى الفريق الأحمر لكسر مسلسل تفوق أندية الكونغو الديمقراطية بملعبها على الفرق المصرية.

وقبل مواجهة الثلاثاء امام الأهلى فرصة ذهبية للعودة للقاهرة متصدرا للمسابقة في حالة فوزه على فيتا كلوب ولو بفارق الاهداف مع سيمبا التنزاني عندما يصل للنقطة السابعة ولكن في حالة خسارة منافسة امام المريخ السوداني الذي يخوض المباراة في نفس توقيت المباراة.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالى

سيمبا 7

فيتا كلوب 4

الاهلى 4

المريخ 1