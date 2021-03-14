شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئة واتفورد يضم 3 من أبناء النجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق 3 من أبناء نجوم المستديرة في مباراة فوز فريق واتفورد دون الـ23 عاماً على سوانسي (2- صفر) وهم ماوريسيو بوكتينيو، ابن النجم الأرجنتيني بوكتينيو، مدرب باريس سان جيرمان حالياً، وميتشيل بيرجكامب، ابن النجم السابق دينيس بيرجكامب، وهنري وايز، ابن النجم السابق دينيس وايز.

افتتح ابن بوكتينيو (19 عاماً) المنتقل من أكاديمية توتنهام في يناير التسجيل لواتفورد بعد 5 دقائق من المباراة ولعب ميتشيل بيرجكامب (22 عاماً) 83 دقيقة بينما لعب هنري وايز(21 عاماً) المباراة كاملة.

وخضع ابن دينيس ميتشيل لتجربة أداء في أرسنال في نوفمبر لكنه لحق بواتفورد بعقد لـ6 أشهر، أما هنري ابن لاعب وسط تشيلسي السابق دينيس وايز فهو في واتفورد منذ تركه أكاديمية ديربي في 2019 ومدد في يونيو 2020 عقده عاماً، ويحتل ناشئة واتفورد المركز الخامس في دوري الجنوب لكنه على بعد نقطتين من الوصيف شارلتون.