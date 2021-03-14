شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ما دار في غرفة ملابس الريدز بعد تغريدة وكيل صلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير صحفية تفاصيل ما دار داخل غرفة ملابس فريق ليفربول، عقب استبدال مدرب الفريق يورجن كلوب للنجم محمد صلاح خلال لقاء تشيلسي بالدوري الإنجليزي، وكذلك عقب التغريدة الغامضة لوكيل أعمال اللاعب.

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن موقع «ليفربول ايكو» تفاصيل الواقعة التي دارت عقب ربع ساعة فقط من انطلاقة الشوط الثاني للقاء الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأكدت التقارير أن لاعبي ليفربول سخروا من محمد صلاح داخل غرفة ملابس الفريق، وذلك بعد أيام من تغريدة وكيله رامي عباس، فيما أطلقوا عليه بعض النكات مطالبين بتوضيح المقصود من التغريدة الغامضة.

وكان رامي عباس وكيل أعمال اللاعب قد نشر تغريدة بحسابه على تويتر عبارة عن «نقطة» عقب استبدال اللاعب أثناء اللقاء.

ولم يتضح في وقت لاحق مقصد عباس من تغريدته الغامضة.

وكانت كاميرات النقل التلفزيوني قد التقطت محمد صلاح وهو غاضب خلال جلوسه على دكة البدلاء عقب خروجه.

وترددت أنباء عن رغبة اللاعب في الرحيل عن فريقه خلال الفترة المقبلة، مقابل نفي متكرر من مدربه كلوب.

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة، فيما نجح محمد صلاح بتسجيل 25 هدفاً هذا الموسم من خلال 39 مباراة خاضها مع الفريق.