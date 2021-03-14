شكرا لقرائتكم خبر عن ناد إيطالي يقاضي لاعبة بسبب حملها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

رفع نادي فولي بوردنوني، وهو ناد للكرة طائرة للهواة في إيطاليا، قضية على لاعبته السابقة لارا لوجلي (41 عاماً) لأنها خرقت العقد وأصبحت حاملاً قبل تسريحها في مارس 2019.

وكانت لارا كابتن الفريق وعانت إسقاطاً في إبريل وطلبت من النادي دفع 2500 يورو أجر الشهر الذي لعبت فيه للفريق قبل أن تكتشف أنها حامل لكن النادي رفض دفع الأجر ونقل القضية للمحكمة بدعوى أن لارا لم تبلغ النادي بتخطيطها للحمل عندما وقعت على العقد، وذلك كي تحصل على أجر أفضل.

وقال النادي في القضية: إن رحيل لارا أضر كثيراً بالنادي وانسحب منه الرعاة وردت اللاعبة بمنشور على الفيسبوك جاء فيه: «من الظلم أن يصبح حمل لاعبة جريمة غير أخلاقية مثل تناول المخدرات أو المنشطات. أنا ألعب كرة الطائرة منذ 25 عاماً وقدمت كل شيء وهم يعرفون هذا».

ووصفت رئيسة البرلمان ماريا أليزابيتا ألبيرتي كاساييتي قضية لارا بـ«عنف ضد النساء»، وتضامن جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية مع اللاعبة فيما قال النادي إنه اضطر لغلق موقعه على الإنترنت بعد تهديدات وشتائم.

وقال النادي إن شرط فسخ العقد في حالة الحمل موجود في العقد وأنه تراجع عن مطالبة اللاعبة بتعويض.