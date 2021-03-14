موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف وولفرهامبتون، نظيره ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، في العاشرة مساء غدا الإثنين، على ملعب مولينيو، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بنتائجة السيئة هذا الموسم، والتي كان أخرها خسارته أمام فولهام بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول المركز الثامن بـ43 نقطة، فيما يقبع وولفرهامبتون في المركز الـ13 بـ35 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز، وماتيب، هندرسون، فيرمينيو للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فيليبس ، كاباك، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانترا، فابيانو، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: جوتا

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تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD 2، 1، بتعليق: رؤوف خليف.