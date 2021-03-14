شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل لقاء الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والأجهزة الفنية والطبية والإدارية لمسحة كورونا، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي "الكاف"، قبل مواجهة الترجي التونسي، المقرر لها الثلاثاء المقبل فى إياب دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، باستاد القاهرة.

وأجرى فريق الزمالك والأجهزة الفنية والطبية والإدارية المسحة الطبية عقب خوضه مران اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويحتاج الزمالك للفوز على الترجى حتى يتمسك بأمل التأهل لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، لاسيما أن الزمالك تعرض للخسارة في تونس بنتيجة 3 / 1 وأصبح يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الفني للمباراة فى السادسة مساء غد الاثنين، لوضع الترتيبات النهائية، ويمثل الزمالك فى الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، وبحضور مندوب من فريق الترجي التونسي، مع مراقب المباراة، للاتفاق على تفاصيل المباراة وأطقم الفريقين.

كما يقام المؤتمر الصحفي للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، في الثامنة مساء الغد، على أن يعقبه المؤتمر الصحفي لمعين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، للحديث عن المباراة المرتقبة.