شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل لقاء الترجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والأجهزة الفنية والطبية والإدارية لمسحة كورونا، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي "الكاف"، قبل مواجهة الترجي التونسي، المقرر لها الثلاثاء المقبل فى إياب دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، باستاد القاهرة.
وأجرى فريق الزمالك والأجهزة الفنية والطبية والإدارية المسحة الطبية عقب خوضه مران اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويحتاج الزمالك للفوز على الترجى حتى يتمسك بأمل التأهل لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، لاسيما أن الزمالك تعرض للخسارة في تونس بنتيجة 3 / 1 وأصبح يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.
ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الفني للمباراة فى السادسة مساء غد الاثنين، لوضع الترتيبات النهائية، ويمثل الزمالك فى الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، وبحضور مندوب من فريق الترجي التونسي، مع مراقب المباراة، للاتفاق على تفاصيل المباراة وأطقم الفريقين.