شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد خارج قائمة المنتخب.. ويوسف أوباما البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، على ضم يوسف أوباما لاعب الزمالك لمعسكر الفراعنة المقبل بديلا لعبد الله السعيد لاعب بيراميدز الذى لم يكتمل شفاؤه من الإصابة التى يعانى منها بمزق فى العضلة الخلفية، حيث غاب عن رحلة فريقه إلى تنزانيا لخوض مباراة نامونجو فى إطار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واتفق الجهاز الفنى للفراعنة على الاكتفاء بالثنائى يوسف أوباما ومحمد مجدى قفشة لاعب الأهلى فى مركز صانع الألعاب، على أن يتم استبعاد عبد الله السعيد من الحسابات فى المعسكر المقبل.

فيما يدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، استبعاد الثنائى طاهر محمد طاهر وحسين الشحات لاعبى الأهلى من المعسكر المقبل لمباراتى كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم افريقيا 2022 لأسباب فنية، واستقر البدرى بشكل نهائى على استدعاء كل من محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هانى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى ومحمد شريف.

واستقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على يوم 19 مارس الجارى موعداً لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و 29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى )، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى )، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى ) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليونانى ) ومصطفى محمد (جالطة سراى التركي).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا موضحا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفريق المسافرة إلى نيروبى يوم 23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجارى بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية فى البطولات.