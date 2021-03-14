بعثة بيراميدز تطير إلى تنزانيا لمواجهة نامونجو ضمن منافسات الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفني، في طريقها إلى تنزانيا لمواجهة فريق نامونجو التنزانى المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد تنزانيا الوطنى فى العاصمة دار السلام، فى إطار منافسات الجولة الثاثنة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بإنهاء إجراءات سفر بعثة فريق بيراميدز عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة للرحلات الخاصة، وغادرت على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادى السماوى من أجل تسهيل الرحلة على اللاعبين وعدم تعرضهم للإجهاد خاصة أن السفر من القاهرة إلى تنزانيا سيستغرق وقتًا طويلاً الأمر الذى قد يؤدى لإجهاد للاعبين وعدم قدرتهم على خوض المباراة بشكل جيد وتحقيق النتيجة المطلوبة.

وحدد الجهاز الفنى بقيادة أروابارينا برنامج الفريق فور وصول تنزانيا، خاصة أن البعثة ستصل قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة، الأمر الذى سيسمح بخوض تدريب جماعى قبل التدريب الختامى الذى سيقام على ملعب المباراة يوم الثلاثاء. ويستعد الفريق الأول لنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفني، لمواجهة فريق نامونجو التنزانى، المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد تنزانيا الوطنى فى العاصمة دار السلام، فى إطار منافسات الجولة الثاثنة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



بعثة بيراميدز على الطائرة

ومن جانبه، نشر أحمد توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، صورة عبر "ستورى" حسابه على انستجرام، لبعثة فريق الكرة ببيراميدز، تعلو وجوههم الابتسامه، أثناء استقلال الطائرة متوجهين إلى تنزانيا لمواجهة فريق نامونجو التنزانى.