شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكل وفدا لاستقبال بعثة الترجى التونسى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل إدارة العلاقات العامة بنادى الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، والتى تصل فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على متن طائرة خاصة، وشكلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، وفداً من إدارة العلاقات العامة برئاسة الدكتور نبيل عبد الفتاح لاستقبال بعثة الترجي، وتذليل كافة العقبات لهم.

ومن المقرر أن يخوض الترجي التونسي مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الزمالك على استاد القاهرة غدًا الاثنين فى التاسعة مساءً فى نفس توقيت المباراة، وفقا للبروتوكول المتبع في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

مباراة الزمالك والترجي تشهد الظهور الأول للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو، حيث تسلم المسئولية رسمية، وينتظر كارتيرون استلام تقرير شامل عن الترجي، يتضمن أسماء أكثر اللاعبين تأثيرين داخل الفريق بالوقت الحالي، والغيابات المنتظرة في صفوف بطل تونس في مباراة الثلاثاء، وذلك معلومات كاملة عن كافة خطوط الفريق التونسي، بداية من حراسة المرمي وحتى خط الهجوم.

وسبق وقاد كارتيرون الزمالك في ثلاثة مباريات ضد الترجي أحدهما في السوبر الأفريقي والذى حسمه الأبيض بنتيجة 3-1 ثم ألتقي الفريقين ذهابا وإيابا في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية، وحسم الزمالك نتيجة الذهاب 3-1 قبل الخسارة في الإياب 1-0 ليتأهل بمجموع المباراتين 3-2.

ويسعى كارتيرون لمفاجأة بطل تونس بتجهيز خطة هجومية لمواجهة الترجي الثلاثاء المقبل، لضرورة تحقيق الزمالك للفوز في المباراة، لتحسين المركز حيث يحتل الأبيض حاليا المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، برصيد نقطتين من تعادليين سلبيين أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، بينما يتصدر الترجي المجموعة بـ 7 نقاط من فوزين وتعادل.