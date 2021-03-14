شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للأنجولى أرى بابل وانتظامه فى تدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت سلبية مسحة كورونا للأنجولى أرى بابل لاعب الإسماعيلى لينتظم فى تدريبات الدراويش، بعدما غاب عن المران منذ مباراة الأهلى الأخيرة بسبب معاناته من بعض الأعراض، لذا فضل الجهاز الطبى للفريق عزله ومتابعة حالته بالمسحات المتتالية والتي أظهرت عدم إصابته بالفيروس.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر للمسابقة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها الدراويش بهدفين نظيفين.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة، فاز فى مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، وسجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

وحقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من: "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من: "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 9 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى 4 منها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.