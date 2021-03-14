شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب 2003 يقود حراس الزمالك لحين التعاقد مع أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك تولى أيمن الطويل، مدرب حراس مرمى فريق الناشئين بالقلعة البيضاء مواليد 2003، قيادة مران حراس الفريق الأول خلال التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتراجع الزمالك عن إسناد مهمة تدريب حراس مرمى الزمالك لوليد إبراهيم بعد استقالة عمرو عبد السلام، من جهاز الفرنسى باتريس كارتيرون، لتقرر الإدارة الاستعانة بأيمن الطويل لحين التعاقد مع مدير فنى أجنى.

وشهد مران الحراس تحت قيادة أيمن الطويل مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش"، ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، إلى جانب الحارس الشاب سيد عطية، وظهر الرباعي بمستوى جيد خلال التدريبات.

ويستعد الزمالك لاستضافة نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي للمباراة في الثامنة مساء الاثنين، على أن يعقبه المؤتمر الصحفي لمعين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، للحديث عن المباراة المرتقبة.

كما يُعقد الاجتماع الفني للمباراة في السادسة مساء الغد، لوضع الترتيبات النهائية، ويمثل الزمالك في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، وبحضور مندوب من فريق الترجي التونسي، مع مراقب المباراة، للاتفاق على تفاصيل المباراة وأطقم الفريقين.