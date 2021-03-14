شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات ترفيهية وتقسيمة من 6 فرق فى مران الزمالك قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، فى حضور الجهاز المعاون، وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز فى التدريبات من أجل تحقيق الفوز على الترجي التونسي فى بطولة أفريقيا، والحفاظ على فرص الفريق فى المنافسة على بطاقة الترشح للدور القادم.

وشرح كارتيرون خلال الجلسة بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية المقرر تطبيقها فى مران اليوم، حيث يأمل الخواجة الفرنسى فى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط التى ستنعش أمل الزمالك فى التأهل.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة من التدريبات الترفيهية بمباراة كرة يد، وقسم الفرنسي كارتيرون اللاعبين إلى 6 فرق على أن يتم تسجيل الأهداف فى نهاية كل هجمة بالرأس فى المرمى الصغير، ثم أعقبه مران تمرير الكرة باليد والقدم، ثم حرص الفرنسي على تدريب اللاعبين على تمرير الكرة من لمسة واحدة في المساحات الضيقة.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة في منتصف الملعب بين فريقين منهما، بينما أدى الفريق الثالث تدريبات على الكرات العرضية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، وقام المدير الفني بالتدوير بين الفرق خلال التقسيمة التي شهدت حماسا وندية بين اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى لا تقبل غير الفوز للأبيض للحفاظ على حظوظ التأهل بالمجموعة التي يحتل فيها الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.