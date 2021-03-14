شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للسلة يختار سارة جمال لتحكيم مباريات السلة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" الحكمة المصرية سارة جمال لإدارة مباريات كرة السلة 3x3 تحكيميا، بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، فى الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ويأتى اختيار سارة، لتصبح أول مصرية وأفريقية وعربية تحكم فى دورة ألعاب أولمبية .

وتٌعد سارة جمال هى أول حكمة دولية تشارك فى تحكيم بطولات السلة ، بعد موافقة الاتحاد الدولى والأفريقى للعبة وهى ترتدى الحجاب، كما وقع الاختيار عليها من الاتحاد الأفريقى لكرة السلة لإدارة بعض لقاءات التصفيات الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة خلال السنوات الماضية، بعد أيام من موافقة اللجنة الفنية على ارتداء المحكمات لغطاء الرأس أثناء المنافسات.

وفى عام 2017 أصدر الاتحاد الأفريقى موافقة على ارتداء اللاعبات والمحكمات غطاء الرأس، خلال المشاركة فى المباريات سواء لاعبات أو محكمات.

وتضم الفرق المصرية لكرة السلة عددا كبيرا من اللاعبات المحجبات مثل ثريا محمد، ورنا نبيل، ورنا عبد الظاهر، وغيرهم، وفى التحكيم هناك آية خالد.