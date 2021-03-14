شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: على أبو جريشة وراء تعيينى بجهاز الإسماعيلى.. وأرفض التخوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف خضر، المدرب العام بالنادى الإسماعيلى، كواليس تعيينه فى الجهاز الفنى للدراويش مؤكداً أن على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية صاحب القرار، وقال أشرف خضر فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لازم يكون الانتماء للإسماعيلى مش مجرد كلام وبس، طلبت أكثر مرة للعمل بجهاز الإسماعيلى ورفضت والمسئولين زعلوا منى".

وأضاف أشرف خضر، "أعلم أن التوقيت صعب وأملك عروضا كثيرة للتدريب وصلتنى حتى مساء الأمس ولكن انتمائى للإسماعيلى يمنعنى من التخلى عن النادى فى هذا الوقت، وأؤكد على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية تحدث معى عقب قدوم يوفيتش للعمل بجهازه الفني، ولكن عاد وأبلغنى أن المدرب البوسنى طلب مدرب مساعد أجنبى ومش عايزين ندوس عليه فى الحتة دى، ثم كلمنى مرة أخرى عقب مواجهة الاتحاد السكندرى وقالى خلاص هتيجى فى الجهاز الفنى".

وتابع مدرب الإسماعيلى، "مارك فوتا طلبنى للعمل معه بالاسم، واحتاج للعمل بحرية وتركيز لأن الفريق ينقصه التوفيق وعلاج بعض الأخطاء، ولازم ننسى التخوين والخلافات ونركز على علاج مشاكلاتنا، ونعتبر مباراة الطلائع شهادة ميلاد للفريق قبل فترة توقف الدوري".

وقرر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، والمشرف العام على قطاع الكرة، ضم أشرف خضر للجهاز الفنى الحالى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش.

أشرف خضر عمل فى النادى الإسماعيلى عضوا فى الجهاز الفنى لفترات طويلة قبل أن يتولى القيادة الفنية للعديد من الفرق، منها منتخب السويس والمريخ البورسعيدى والقناة، ويعد من أبناء النادى الذين لا يدخروا أى جهد فى خدمة ناديهم .