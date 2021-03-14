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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. منة الله سيد حارسة يد الأهلى: هوايتى الأغانى وحلمى أكون دكتورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "منة الله سيد" حارسة كرة اليد فى النادى الأهلى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
سماع الأغانى.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
الأرز و الملوخية.
من نجمك المفضل؟
نيكولاس لاندين حارس مرمى منتخب الدنمارك فى اليد و يوسف الشريف كممثل.
منة الله سيد
منة الله السيد 2
من مطربك المفضل؟
فرقة بى تى أي الكورية.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟
دكتورة.
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا بتجاهل وبعمل نفسى مش سامعة.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
ياسمين عبد العزيز.
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال أكتر.
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟
مش شرط ولكن لو رياضى يكون أفضل.