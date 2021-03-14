شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. منة الله سيد حارسة يد الأهلى: هوايتى الأغانى وحلمى أكون دكتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "منة الله سيد" حارسة كرة اليد فى النادى الأهلى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

سماع الأغانى.

الأرز و الملوخية.

نيكولاس لاندين حارس مرمى منتخب الدنمارك فى اليد و يوسف الشريف كممثل.



منة الله سيد



منة الله السيد 2

فرقة بى تى أي الكورية.

دكتورة.

لا بتجاهل وبعمل نفسى مش سامعة.

ياسمين عبد العزيز.

الكاجوال أكتر.

مش شرط ولكن لو رياضى يكون أفضل.