شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود للتدريبات في ملعب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر على ماهر، المدير الفني للفريق الأول بنادي المصري البورسعيدي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة أربعة أيام، وذلك في ظل فترة توقف الدوري خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته في بورسعيد اعتبارًا من مساء الخميس المقبل استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها 3 إبريل المقبل، بالجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الفريق البورسعيدي يتدرب في الفترة الماضية، في برج العرب، بسبب خوضه مباريات الدوري في الإسكندرية.
وكان المصري تعادل مع انبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
يذكر أن المصري يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في مباراتين، أحرز لاعبوه 19 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954