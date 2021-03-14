شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود للتدريبات في ملعب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر على ماهر، المدير الفني للفريق الأول بنادي المصري البورسعيدي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة أربعة أيام، وذلك في ظل فترة توقف الدوري خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته في بورسعيد اعتبارًا من مساء الخميس المقبل استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها 3 إبريل المقبل، بالجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق البورسعيدي يتدرب في الفترة الماضية، في برج العرب، بسبب خوضه مباريات الدوري في الإسكندرية.

وكان المصري تعادل مع انبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن المصري يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في مباراتين، أحرز لاعبوه 19 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا.