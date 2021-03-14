شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، والمقرر لها الثالثة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

عمرو شعبان – محمد فتح الله – هشام بلحة – خالد كساب – فتحي مبروك –يحيي حامد – احمد الشيخ – محمد حمدان – بسام ماهر – احمد عيد تمساح – احمد الندري.