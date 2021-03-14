شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الذى سيخوض به مباراة فريقه أمام غزل المحلة والمقرر لها الثالثة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .

جاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حراسة المرمي : محمود أبو السعود

خط الدفاع : أمير عابد – محمد سمير – فاروق نور الدين – حسن الشامي

خط الوسط : وسيم النغموشي – يوسف الجوهري – عمر سافيولا – احمد داوودا

خط الهجوم : لويس ادوارد – هيثم الجويني